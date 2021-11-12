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Babaannesini öldürdü, 'Doğruluk mu, cesaret mi' oynarken itiraf etti

#Doğruluk Mu Cesaret Mi?#İngiltere#Cinayet
Babaannesini öldürdü, Doğruluk mu, cesaret mi oynarken itiraf etti

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki genç babaannesini öldürerek internette oynadığı 'doğruluk mu, cesaret mi' oyunu sırasında bunu itiraf etti.

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İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Tiernan Darnton, hakkında açılan davada verdiği ifadede 94 yaşındaki babaannesi Mary Gregory'yi öldürdüğünü itiraf etti.

İLK BAŞTA KAZA SANILDI

Büyükanne Marry 2018 yılında Lancashire Heysham'daki bungalov evinde çıkan yangından itfaiyeciler tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış fakat bir gün sonra burada hayatını kaybetmişti.

Lancashire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan soruşturma ile yangının en olası nedenin dikkatsizce atılan bir sigara olduğu sonucuna varılmış ve yangın adli kayıtlara kaza olarak geçmişti. Ancak polis Darnton'ın bir psikoloji seansında yaptığı yorumlar sonrası Mayıs 2019'da davayı yeniden açtı.

POLİSE İTİRAF ETTİ: PERDELERİ ÇAKMAKLA YAKTIM

Açılan dava sonrası polise suçunu itiraf eden genç, olayın bir merhamet cinayeti olduğunu, babaannesinin bunama hastalığından muzdarip olduğunu ve daha fazla acı çekmesini istemediği için onu öldürdüğünü belirterek perdeleri ateşe vererek evi yaktığını söyledi.

Babaannesini öldürdü, Doğruluk mu, cesaret mi oynarken itiraf etti

'DOĞRULUK MU CESARET Mİ' OYUNU SIRASINDA İTİRAF ETTİ

Darnton, arkadaşlarıyla internette çevrimiçi oynadığı 'Doğruluk mu, cesaret mi' oyunu sırasında arkadaşlarına 'en karanlık sırrını' açıklayarak babaannesini öldürdüğünü itiraf etti.

Arkadaşları kendine inanmadı ancak daha sonra aldığı pisikoloji seansında da benzer açıklamalar yapınca davanın seyri tamamen değişti. 

"BEN BİR CANAVARIM VE CEHENNEME GİDECEĞİM"

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Darnton'ın telefon ve bilgisayarları incelendiğinde Google aramalarında 'Ben bir katilim', 'Ben bir canavarım ve cehenneme gideceğim' ve 'Tekrar öldürme çağrısı' gibi korkunç aramalar bulundu.

Babaannesini öldürdü, Doğruluk mu, cesaret mi oynarken itiraf etti


CİNAYETİ GÜNLERCE PLANLAMIŞ

Mahkemede jüriye gösterilen kanıtlar arasında babaannenin evinin planını gösteren çizimler de yer aldı. Başmüfettiş genç adamın cinayeti günlerce titizlikle planladığını iddia etti.

Darnton, Mayıs 2019'da ailesinin evinde tutuklandı ve büyükannesi Gregory'yi öldürmekle suçlanıyor.

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#Doğruluk Mu Cesaret Mi?#İngiltere#Cinayet

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