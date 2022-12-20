Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korkuttu! İşte dünyayı bekleyen 5 felaket...

Haberin Devamı

11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin, Baba Vanga yeniden dünya gündeminde...

2023 YILI İÇİN 5 TAHMİN

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin bugün dünya basınında da sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.



Bundan 25 yıl önce, 1996 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmadı ancak insanlar 5079'a kadar her yıl için tahminler bırakan Bulgar kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ SENE DEPREM VE AFETLERİN ARTACAĞINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sene deprem ve afetlerin artacağını, içme suyu ve gıda maddelerinde kıtlık yaşayacağını öngören Baba Vanga 2023 yılı için de çok iç açıcı bir tablo çizmedi.

1- NÜKLEER PATLAMA OLABİLİR

Çernobil felaketini doğru tahmin eden kahin, 2023 yılında olası bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulundu.

Daha geçtiğimiz ay Ukrayna'da yer alan Zaporijya santralinin çevresinde meydana gelen güçlü patlamalar ve Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği yönündeki endişeler bu tahmini çok daha gerçekçi ve ürkütücü hale getiriyor.



Zaporijya nükleer santrali

2- NORMAL DOĞUMLAR SONA ERECEK

Balkanlar’ın Nostradamus’unun yaptığı tahminler içinde en dikkat çeken senaryo, doğal insan doğumlarının sona ermesi oldu.

Kahine göre hükümetler doğal insan doğumlarını önüne geçecek ve insan yaşamının laboratuvarda üretimi için baskı uygulayacaklar.

Bilim insanları “BioBag” adını verdikleri bir buluş 2017 yılında 105 ile 120 gün boyunca sekiz cenin kuzu yetiştirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerce tanıtımı yapılan EctoLife projesi ise geleneksel doğumun yerini alabilecek yapay rahimler üreteceğini ve gelecekte bebeklerin kapsüller içerisinde büyüyebileceğini öne sürüyor.



EctoLife projesi tanıtımından/Youtube

Haberin Devamı

Baba Vanga'nın kehaneti sosyal medya kullanıcılarının aklına bu iki projeyi getirdi.

3- FECİ GÜNEŞ FIRTINALARI

Vanga 2023 yılında Dünya'nın ölümcül bir Güneş Fırtınası'nın hedefi olacağı kehanetinde bulundu.

Güneş fırtınaları toplu elektrik kesintilerine ve iletişim kesintilerine neden olarak bir dizi soruna neden olabilir.

4- İNSANLAR ÜZERİNDE BİYOLOJİK TESTLER

Ünlü kahin ayrıca 'büyük bir ülkenin' insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağı kehanetinde bulundu.

Baba Vanga'nın kehanetinde ülke ismi verilmedi. Ancak pek çok sosyal medya kullanıcısı bu ülkenin Rusya, Çin, Kuzey Kore veya İran olabileceği yorumunda bulundu.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

5- DÜNYANIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞİYOR

Bulgar kahinin son 2023 kehaneti ise Dünya'nın yörüngesinin değişeceği.

Böyle bir değişiminin yaşanması, aşırı sıcak havalar, yükselen deniz seviyeleri gibi krizlere yol açacağından çevremiz için yıkıcı sonuçları olabilir.



Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'ın Kozhuh dağlarında hayatının çoğunu geçiren bitki uzmanının paranormal yeteneklere sahip olduğu düşünülüyor.

Küçükken bir kasırgaya yakalanan Vanga, günler sonra gözleri kum ve toz ile kaplı bir şekilde bulundu. Kahin tüm iyileştirme çabalarına rağmen görme yetisini kaybetti.

Haberin Devamı

Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri olduğu öne sürüldü. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığını öğrenmek için ona gidiyordu. Hatta ziyaret edenler arasında Bulgaristan Çarı III. Boris de vardı.

Vanga, 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.