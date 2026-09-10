Baba Vanga'dan ürküten kehanet! 2027'ye işaret edildi: Süper insanlar mı geliyor?

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11 Eylül saldırıları ve COVID-19 pandemisini önceden bildiğine inanılan Bulgar medyum Baba Vanga'nın 2027 yılına ilişkin dikkat çeken bir kehanette bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Vanga, gizemli bir hastalık veya genetik deneyin insanüstü özelliklere sahip yeni bir insan grubunun ortaya çıkmasına yol açacağını söyledi.

"SÜPER İNSANLAR" ORTAYA ÇIKACAK İDDİASI

Daily Mail'in haberinde, Baba Vanga'ya atfedilen kehanetin ortaya çıkacak kişilerin özellikleriyle ilgili ayrıntı vermediği belirtildi. Bu nedenle iddia, gizli gen düzenlemesinden biyolojik savaşa kadar farklı teorilerin ortaya atılmasına neden oldu.

"Süper insan" ifadesinin daha yüksek güç veya zeka, hastalıklara karşı direnç ya da daha önce görülmemiş biyolojik özellikler anlamına gelip gelmediği açıklanmadı.

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Kehanette ayrıca söz konusu değişimin doğal bir salgından, laboratuvar kaynaklı bir kazadan veya insan biyolojisini değiştirmeye yönelik bilinçli bir girişimden kaynaklanıp kaynaklanmayacağı da belirtilmedi.

BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

2027 kehaneti, Baba Vanga'ya atfedilen 2026 yılı öngörülerinin de tartışıldığı dönemde gündeme geldi. Takipçileri, Vanga'nın 2026 yılı için yaptığı öne sürülen beş kehanetten ikisinin gerçekleştiğini savundu.

Kalan üç kehanetin ise 2026 yılı sona ermeden gerçekleşeceğine inanıldı. Bu iddialar arasında dev bir uzay aracının Dünya atmosferine girmesi, üçüncü dünya savaşının başlaması ve Rusya'da liderlik değişimi yer aldı.

2026 KEHANETLERİ DE TARTIŞILDI

Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetleri de farklı olaylarla ilişkilendirildi.

Mart ayında Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem, bu iddialardan biriyle ilişkilendirildi. Takipçileri ayrıca İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İtalya'daki sıcak hava dalgaları ile orman yangınlarını, Asya'nın bazı bölgelerindeki selleri ve ABD'deki şiddetli fırtınaları da Vanga'nın öngörüleri arasında gösterdi.

Ancak bu iddialarda felaketlerin zamanı, yeri veya niteliği konusunda ayrıntılı bilgiler bulunmadı. Dünyanın farklı bölgelerinde her yıl depremler, seller, orman yangınları ve şiddetli fırtınalar yaşandığı için genel ifadelerin farklı olaylarla ilişkilendirilebildiği belirtildi.

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KEHANETLERİN YAZILI KAYDI BULUNMADI

1911 yılında Vangeliya Pandeva Dimitrova adıyla dünyaya gelen Baba Vanga, Bulgaristan'ın en tanınmış mistiklerinden biri olarak bilindi. 12 yaşında bir kasırganın ardından görme yetisini kaybettiği ve bu olaydan sonra psişik yeteneklerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Vanga'nın doğal afetler, siyasi gelişmeler ve geleceğin teknolojileri hakkında çok sayıda kehanette bulunduğu öne sürüldü.

Ancak Vanga'nın geride yazılı bir kehanet kaydı bırakmadığı belirtildi. İddiaların önemli bölümü, Vanga'nın yeğeni Krasimira Stoyanova ve ölümünden sonra onun sözlerini aktaran takipçileri tarafından yayıldı.

Bu nedenle uzmanlar, Vanga'ya atfedilen kehanetlerin doğrulanabilir tarihi belgelere dayanmadığı konusunda uyardı.