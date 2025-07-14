Baba oğul arasında buzlar eriyor

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Baba ve oğulu temsil eden üst düzey iletişim sorumluları, yıllar sonra ilk kez Londra’daki Royal Over-Seas League’de gayriresmî barış görüşmelerinde bir araya geldi. Görüşmede resmi bir gündem bulunmazken, tarafların karşılıklı güvenin yeniden inşası için zemin yokladığı belirtildi. Harry, son dönemde verdiği röportajlarda “hayatın kısa olduğunu” vurgulayarak, babası ve kardeşiyle yeniden bağ kurmak istediğini ifade etmişti. Görüşmenin, olası bir kamuoyu önünde barışma süreci için 2027’de Birmingham’da düzenlenecek Invictus Oyunları’nın işaret edildiği bildirildi.

Kraliyet ailesi ve Harry arasındaki uçurum, 2021 yılında Oprah Winfrey’e verdikleri bir röportajın ardından önemli ölçüde açılmıştı. Röportajda, Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet ailesinden birinin, oğulları Archie’nin doğumundan önce “ten renginden endişe ettiği”ne dair iddialarda bulunmuşlardı.