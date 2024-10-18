B-2’ler 7 yıl sonra sahada: ABD Yemen’i vurdu Tahran’a gözdağı verdi

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İsrail’in İran’a olası misillemesinin sınırlarının tartışıldığı bir ortamda, ABD ağır bombardıman uçakları B-2’leri yedi yıl sonra sahaya sürerek Yemen’deki İran destekli Husileri vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran destekli Husi silah depolama tesislerine çok sayıda hassas hava saldırısı düzenlendi” denilirken, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde uluslararası askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullanılan çeşitli gelişmiş konvansiyonel hedeflerin vurulduğu da belirtildi.

İRAN’A UYARI MI

1998 itibariyla tanesi 1 milyar dolardan fazla paraya mal olan ve günümüze göre dolar enflasyonu düzeltilmesi yapıldığında 2 milyar dolarlık değeri ortaya çıkan B-2 hayalet savaş uçakları, en son Ocak 2017’de Libya’da DEAŞ’a karşı kullanılmıştı.

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İsrail’in İran’a yönelik karşı saldırısının beklendiği ve İran’ın nükleer tesislerinin vurulup vurulmayacağının konuşulduğu günlerde ABD’nin elindeki en büyük mühimmat olan 15 tonluk bombaları ve nükleer silahları taşıyabilen B-2’lerin Yemen’i vurmak için kullanılması, “İran’a gözdağı mı” sorusunu gündeme getirdi.

YERALTI TESİSLERİ MESAJI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de saldırıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. “Ne kadar derine gömülmüş, ne kadar sağlamlaştırılmış veya güçlendirilmiş olursa olsun bu saldırı ABD’nin söz konusu tesisleri hedef alma yeteneğinin eşsiz bir göstergesiydi” diyen Austin, B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçaklarının kullanımının, ABD’nin bu hedeflere karşı gerektiğinde, her zaman ve her yerde harekete geçebilme ile birlikte küresel saldırı yeteneğini göstermekte olduğunu söyledi. İran’ın nükleer tesislerinin yerin onlarca metre altında bulunması sebebiyle İsrail tarafından tek başına vurulamayacağı Tel Aviv tarafından itiraf edilmişken Austin’in “ne kadar derine gömülmüş, ne kadar sağlamlaştırılmış veya güçlendirilmiş olursa olsun” ABD’nin ulaşamayacağı bir yer olmadığını söylemesi ve yaklaşık 8 yıldır kullanılmayan uçaklarla Yemen’e operasyon düzenlemesi, Tahran’a açık ve net bir mesaj olarak görüldü.

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MISSOURI’DEN MI KALKTILAR

ABD Hava Kuvvetleri’nin elinde sadece 19 adet bulunan B-2 savaş uçaklarının hepsinin ABD’nin Missouri eyaletinde konuşlandırıldığı biliniyor. Havada yakıt ikmaliyle çok uzun mesafeleri katedebilen uçakların Yemen’e yaklaşık 13 bin kilometre uzaklıktaki Missouri eyaletinden kalkıp kalkmadığı sorusuna Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, “operasyonel gizlilik” sebebiyle yanıt vermedi.

İRANLI KOMUTANDAN İSRAİL’E UYARI: ‘ABD’YE GÜVENMEYİN’

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran’ın İsrail tarafından hedef alınması halinde misilleme yapacakları uyarısında bulundu. İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda ölen İranlı general Abbas Nilfuruşan’ın cenaze töreninde konuşan İranlı komutan, İsrail’e seslenerek, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran’da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi acı bir şekilde tekrar vururuz” ifadesini kullandı. Konuşmasında ABD’nin hafta başında İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemlerine de değinen Selami, Tel Aviv yönetimine “bunlara güvenmeyin” uyarısında bulundu. “Müslümanları vurup güvende kalamazsınız” diyen İranlı komutan, İsrail’in “zayıflıklarını bildiklerini” söyledi.