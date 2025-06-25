B-2 pilotları 2 gün uykusuz nasıl dayandı? 11 Eylül sonrasında kullanılmıştı... 37 saatlik görevin arkasında yine o mu var?

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ABD Hava Kuvvetleri, “Gece Yarısı Çekici” (Operation Midnight Hammer) operasyonla ilgili dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı

ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısındaki B-2 bombardıman uçakları pilotları 37 saatlik uçuş gerçekleşti. Pilotlar, İran görevlerinin öncesinde B-2 bombardıman uçağının simülasyonunda en az 24 saat aralıksız zaman geçirdi.

Dokuz yıl boyunca eğitim ve savaş uçuşlarında B-2 bombardıman uçağında pilot olarak görev yapan Tümgeneral Steven L. Basham, simülasyonun birkaç büyük fark dışında nükleer tesislerin bombalanması ile aynı hissettirmiş olabileceğini söyledi.

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Business Insider'da yer alan habere göre, emekli Hava Kuvvetleri pilotu Brian "Jethro" Neal, pilotların yaklaşık 2 gün boyunca uykusuz kalacağını ve İran uçuşu öncesi "uykusuzluk hapı (Go-pill)" olarak bilinen ilaçları kullanmış olabileceğini belirtti.

UÇUŞ ÖNCESİ PİLOTLARA TAVSİYE EDİLİYOR

Tarihin en uzun uçuşu, ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırının ardından gerçekleşti. 44 saatlik uçuşu, Hava Kuvvetleri pilotu Melvin Deaile ve Brian "Jethro" Neal gerçekleştirdi.

Neal, 44 saatlik uçuş öncesinde uyanıklığı artırmak için kullanılan uyarıcı ilaçların kendilerine de tavsiye edildiğini aktardı. Neal, ilacı kendisinin kullanmadığını belirtirken Deaile'in kullandığını ifade etti.

Neal, yaklaşık 1.82 cm yükseklikteki kokpite girdiğini ve uyku için yalnızca küçük bir karyola olduğunu belirtti. Neal, "Sanırım o küçük alanda geçirdiğim iki gün boyunca, toplamda beş saatimi o karyolada geçirdim" dedi.

Amfetamin içeren ilaç, ABD ve birçok ülkenin askeri havacılık birimlerinde pilotların uzun görevler sırasında uyanık kalmasını sağlamak için kullanılıyor.

B-2'LERİN 37 SAATLİK MESAİSİ

ABD medyası pilotların konforunu artırmak amacıyla B-2 hayalet bombardıman uçaklarının tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıklar için bir soğutucu ile donatıldığını yazdı.

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Yetkililerin aktardığına göre, Sovyetler Birliği’ne nükleer bomba atmak üzere tasarlanan gelişmiş Amerikan bombardıman uçakları filosu, cuma günü Kansas City yakınlarındaki Whiteman Hava Üssü’nden havalanarak, birkaç kez havada yakıt ikmali yaparak yaklaşık 18 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.

İki pilotun dönüşümlü olarak uçuşu sürdürebilmesi amacıyla birinin dinlenmesine olanak tanıyan alan da mevcut.

GO PILL HAPI NEDİR

“Go-pill” (ya da “go pill”) terimi, askeri personelin uzun süreli görevler sırasında uyanıklıklarını ve dikkatlerini koruyabilmeleri için kullanılan uyarıcı ilaçları tanımlamak için kullanılır. Bu haplar genellikle amfetamin ya da modafinil gibi merkezi sinir sistemini uyarıcı maddeler içerir.

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Özellikle ABD Hava Kuvvetleri’nde, uzun menzilli uçuşlara çıkan pilotlara, görev sırasında odaklanmalarını ve reflekslerini koruyabilmeleri için doktor kontrolünde ve izinle verilir. Bu ilaçların kullanım amacı, uykusuzluk nedeniyle oluşabilecek dikkat dağınıklığını ve performans düşüşünü önlemektir.

“Go-pill”in karşıtı olan “no-go pill” ise uykuya geçişi kolaylaştırmak amacıyla verilen ilaçları ifade eder. Bu tür performans artırıcı ilaçlar, ciddi yan etkiler barındırabileceği için sivil kullanımda önerilmez.