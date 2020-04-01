Azrail kostümüyle koronavirüs uyarısı! İlginç anlar...

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.