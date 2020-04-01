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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Azrail kostümüyle koronavirüs uyarısı! İlginç anlar...

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İran’da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için ‘Azrail’ kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı  Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

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