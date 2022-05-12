Azovstal'dan inanılmaz görüntüler... Ukrayna, çelik fabrikasının içinden fotoğraflar paylaştı

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en stratejik noktalarından bir olan Mariupol şehri bir süre önce Rus güçlerinin kontrolüne geçti. Savaşın 78’inci gününde kentte hâlâ Ukraynalı savaşçıların elinde kalan son kısımsa Azovstal çelik fabrikası.

Azovstal'da direnen Ukrayna'nın Azak alayı, Telegram mesajlaşma uygulamasında son 24 saat içinde 34 Rus uçağının, sekiz sorti de dahil olmak üzere, tesisin üzerinde uçtuğunu söyledi. Tesisteki askerler Rus donanmasının ve tanklarının, topçu ateşinin ve roketlerin ateşi altında kaldığını söyledi.

Mum ışığıyla aydınlatılan bir sığınakta yorgun yüzler...

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Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım'dan başka bir kara koridoru açmak için Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışırken, son günlerde birçok sivil tesisten tahliye edildi.

"KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR"

Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi.

İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı.

Moskova patriği altındaki Ukrayna Ortodoks kilisesinin başkanı da, Mariupol'u savunan Ukraynalı askerlerin güvenli geçişi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kişisel ve inanç temelli bir çağrıda bulundu. Azovstal'da kalan askerlerin çoğu uzuvlarını kaybetmiş

FOTOĞRAFLAR İLK OLARAK TELEGRAM'DAN PAYLAŞILDI

Azak Alayı'nın Telegram kanalında yayınlanan bir dizi fotoğraf, kuşatma altındaki Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının altında saklanan yaralı Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu sefil koşulları gün yüzüne çıkardı.

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Paylaşılan fotoğraflarda fabrikanın içinde, askerlerin bulunduğu yerin bir sahra hastanesine dönüştürüldüğü ve gönüllülerin askerlerin tedavisine yardımcı olduğu görülüyor. Ancak değil tesiste, Mariupol şehrinin tamamında temiz su, ilaç ve gıda bulabilmek oldukça zor hale geldi.

Gönüllüler aldıkları yaralar yüzünden acı çeken askerlere ağrı kesiciler veriyor ve şayet şanslılarsa açık yaralarının mikrop kapıp enfeksiyona yol açmaması için antibiyotik bulabiliyorlar...

Cephede yüzünden yara almış bir Ukraynalı asker

Fotoğraflara yansıyan korkunç gerçekse fabrikada bulunan birçok Ukraynalı askerin kol ya da bacaklarını kaybettiğini gösteriyor. Uzuvları patlamalar sonucu ya da mayınlar yüzünden kopan askerler ilkel koşullarda koltuk değneklerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor.

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Haftalardır Rus kuşatmasında olan kent, Rus kontrolüne geçtiğinde, şehirde kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmıştı.

RUSYA TESLİM OLMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Rusya ise Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti.

'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı. Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken, Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenmişti.

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Bu yaşananların ardında ise Ukrayna'nın Odessa Milletvekili Oleksiy Goncharenko, kentteki birliklerin 'sonuna kadar savaşacaklarını' söyleyerek Rusya'nın teklifini reddetmişti.

Mariupol'den ve Azovstal'dan kurtulanlar Zaporijya'da güvenli noktalara getirildi. Sağlık ekipleri, kısıtlı imkanlarıyla askerlerin tedavisine devam etmeye çalışıyor

ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Azovstal çelik fabrikasındaki tahliyelerin ilk aşamasının sona erdiğini belirterek “Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler ekiplerine Azovstal tahliye misyonunun ilk aşamasını gerçekleştirmemize yardım ettikleri için minnettarım” demişti.

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Yetkililer ise Azovstal çelik fabrikasındaki sağlık çalışanları ve askerler için tahliyenin ikinci aşamasının devam ettiğini açıkladı.