Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Azovstal'da neler oluyor? Fabrika ile iletişim tamamen kesildi...

#Azovstal#Mariupol#Ukrayna Savaşı
Azovstalda neler oluyor Fabrika ile iletişim tamamen kesildi...

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko Rus birliklerinin saldırı başlattığı Azovstal çelik fabrikası ile iletişimin tamamen kesildiğini duyururken Kremlin sözcüsü Peskov saldırı iddialarını yalanladı.

Haberin Devamı

Ukrayna Ordusu dün Rus Birliklerinin içinde binlerce sivilin saklandığı Azovstal çelik fabrikasına şiddetli bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Rusya ise saldırıların ateşkesi ihlal eden Ukraynalı askerler sebebi ile başlatıldığını açıklamıştı.

FABRİKA İLE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Rus saldırıları ile adeta moloz yığınına dönüşen Mariupol kentinin Belediye Başkanı Vadym Boichenko bugün yaptığı açıklamada fabrika ile iletişimin tamamen kesildiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Ordusu: Rusya Azovstal fabrikasına saldırı başlattıUkrayna Ordusu: Rusya Azovstal fabrikasına saldırı başlattıHaberi görüntüle

NELER OLDUĞUNU BİLMEMİZİN HİÇBİR YOLU YOK

Ukrayna televizyonuna konuşan Boichenko, "Maalesef Azovstal'da şiddetli çatışmalar var" dedi ve şehir yetkililerinin tesisteki Ukrayna kuvvetleriyle temasını kaybettiğini belirterek "Orada neler olduğunu, güvende olup olmadıklarını bilmemizin hiçbir yolu kalmadı" dedi.

Haberin Devamı

RUSYA SALDIRI İDDİALARINI YALANLADI

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise  Rus birliklerin Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasına saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Fabrikaya düzenlenecek 'saldırıyı durdurma emrinin' bizzat Putin tarafından verildiğine dikkat çeken Peskov bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları yürütüldüğünü iddia etti.

Azovstalda neler oluyor Fabrika ile iletişim tamamen kesildi...

Rusya saldırı iddialarını yalanlasa da fabrikanın olduğu bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor

PUTİN 'OPERASYON YOK, KUŞATIN' DEMİŞTİ

Mariupol'ün Rus birliklerinin ele geçmesi ile binlerce sivil ve yaklaşık 2 bin Ukraynalı sanayi bölgesinde yer alan Azovstal çelik fabrikasına sığınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin söz konusu fabrikaya operasyon izni vermemiş ancak sıkıca kuşatılması talimatını vererek ' sinek bile uçmasın' demişti.

ÇARESİZ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın ilk gününden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.

Kendilerinden sayıca üstün olan Rus birliklerine karşı bu güne kadar inanılmaz bir direniş gösteren Ukraynalılar Rusya'nın kontrolü ele geçirmesi ile kentteki Azovstal çelik fabrikasına saklanmıştı. Yüzlerce sivil ve askerin saklandığı fabrika günlerdir Rus birlikleri tarafından kuşatma altına alınmış
durumda, içerideki insanların çaresiz bekleyişi sürüyor. Ukraynalı yetkililer fabrika içinde gıda, ilaç ve su kaynaklarının tamamen tükendiği bildiriliyor.

Haberin Devamı

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Azak Taburu'nun komutan yardımcısı Sviatoslav Palamar dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin fabrikanın bulunduğu topraklara zırhlı araçlar ve tank desteği ile güçlü bir şekilde saldırdığını duyurdu.

Palamar yaptığı açıklamasında, "Rus kuvvetleri çok sayıda piyadeyi tekneyle indirmeye çalışıyor. Bu saldırıyı püskürtmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ancak tesisin topraklarında bulunan sivilleri tahliye etmek için acil önlem çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi. 

Gözden Kaçmasın

New York’ta akılalmaz olay: Ukraynalı adamı Rus sanıp dövdülerNew York’ta akılalmaz olay: Ukraynalı adamı Rus sanıp dövdüler!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Avrupa Putine karşı kılıcını çekti Petrol ithalatı tamamen yasaklansınAvrupa Putin'e karşı kılıcını çekti! 'Petrol ithalatı tamamen yasaklansın'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Azovstal#Mariupol#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı