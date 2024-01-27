Azot gazıyla boğdular: ABD’de tepki çeken idam

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İdamın yasal olduğu ülkede ilk kez uygulanan bu yöntemle Smith, dünyanın herhangi bir yerinde saf azot gazı kullanılarak öldürülen ilk kişi olarak da tarihe geçti. Eyalet yetkilileri bu yöntemin ‘insani’ olduğunu savunurken yönetilen eleştiriler azot seçeneğinin acımasız ve deneysel olduğu yönünde oldu.

İKİ DAKİKA TİTREDİ

Atmore kentindeki William C. Holman Cezaevinde gerçekleşen infazda, vücudu sedyeye bağlıyken Smith’in yüzüne, azot gazı akışı sağlayacak maske yerleştirildi. ABD medyasına yansıyan haberlerde infazın yaklaşık 22 dakika sürdüğü ve mahkumûn birkaç dakika boyunca bilincinin açık olduğu, en az iki dakika boyunca titrediği ve kıvrandığı aktarıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Smith’in son sözleri “Bu gece Alabama’da insanlık yok oldu. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum” oldu. Smith’in manevi danışmanı Rahip Jeff Hood, idamla ilgili “Şimdiye kadar gördüğüm en korkunç şey” dedi. Smith, 2022’de zehirli iğneyle idam girişiminde damar yolunun bulunamaması sonucu hayatta kalmıştı. Mahkûm daha sonra Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuş ve anayasaya aykırı olduğunu savunduğu idamın durdurulmasını talep etmişti.

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KİRALIK KATİLDİ

Kenneth Eugene Smith, 1988 yılında bir vaizin karısını kiralık katil olarak öldürmekten hüküm giyen iki kişiden biriydi. Savcılara göre vaiz, eşi Elizabeth Sennett’i öldürmeleri için, Smith ve diğer zanlıya biner dolar ödedi.