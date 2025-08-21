Aziz Sancar ile Canan Dağdeviren ABD’de bir araya geldi… Nobellik buluşma

Haberin Devamı

Geçen yıl TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü alan Prof. Dağdeviren, 9 Haziran’da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakımda kalmıştı. Dağdeviren, Nobel ödüllü biliminsanı Aziz Sancar’ı, ABD’deki Sancar Türk Kültürel ve Topluluk Merkezi’nde ziyaret etti.

‘ATA’SI İLE BULUŞAN ÜLKÜ GİBİ HİSSETTİM’

Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Dağdeviren, “Uzun zamandır hayal ettiğim bir ziyareti gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşıyorum. Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet’in eğitim verdiği bireyler olarak bilgimizi ve sevgimizi paylaştık. Kendimi Ata’sı ile buluşan Ülkü gibi hissettim. Sağ olsun, var olsun, aziz olsun, Aziz Hocam” dedi.

Gözden Kaçmasın 113 yıllık kilise 5 km taşındı Haberi görüntüle

‘SENİ HER ŞEYİNLE SEVDİM, GÜZEL KIZIM’

Prof. Sancar ise Prof. Dağdeviren ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, “Geldiğiniz için sana ve annene teşekkür ederim. Her yönünle; Türklüğün, biliminsanı kimliğin, anneliğin, vefakârlığın ve sayamayacağım daha nice ulvi özelliklerinle seni her şeyinle sevdim, güzel kızım” ifadelerine yer verdi.