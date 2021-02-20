Azim Mars toprağında! Mars’a böyle indi...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, perşembe günü Mars’ın ‘Jezero’ kraterine başarıyla indi. 7 ayda yaklaşık 472 milyon kilometrelik bir mesafe kat eden Perseverance, gezegendeki yaşam belirtilerini araştıracak. İniş anını Beyaz Saray’da canlı takip eden ve inişin tamamlanmasının ardından NASA ekibini arayarak bizzat tebrik eden ABD Başkanı Joe Biden, bunun ‘tarihi’ bir gelişme olduğunu söyledi.

İNİŞ 7 DAKİKA SÜRDÜ

Uzayda yolculuğuna saatte yaklaşık 20 bin kilometre hızla devam eden Perseverance, Mars’ın yüzeyine inmeden önce yavaşlamak için paraşüt kullandı. NASA’lı yetkililer, bunun bir başka gezegene gönderilen en büyük paraşüt olduğunu da bildirdi. Mars’ın atmosferine girdikten sonra, Perseverance’nin yüzeye inişi ise 7 dakika sürdü. NASA ile Perseverance arasındaki radyo sinyallerinin 11 dakikalık gecikmeyle Dünya’ya ulaştığı belirtildi.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Jezero Krateri’nde 2023’e kadar 2 yıl boyunca görev yapacak olan Perseverance, burada daha önce var olduğu düşünülen gölde incelemelerde bulunacak. Mars gezgini Dünya’dan 10 milyondan fazla kişinin adını da üç mikroçiple Mars’a taşıdı. NASA’nın “Adını Mars’a Gönder” kampanyasına en yüksek katılım, 2 milyon 528 bin 844 kişi ile Türkiye’den oldu.

BOSNA-HERSEK’TE COŞKULU BEKLEYİŞ

Azim’in Mars’a başarılı bir şekilde inmesi NASA’lı bilim insanlarının yanı sıra, aracın indiği kratere adını veren Bosna Hersek’in ‘Jezero’ beldesinde de sevinçle karşılandı. Jezero’daki bir ortaokulun spor salonunda toplanan yüzlerce kişi tarihi olaya canlı yayınla tanıklık etti.

BUGÜNE KADAR GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ UZAY ARACI

Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance ile 2012’de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars’ın yeni misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel araçlarla donatıldığı bilgisini paylaştı. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance’ın Dünya’ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera ile çekim kabiliyeti olan mini bir helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi. ABD’nin ‘InSight’ ve ‘Curiosity’ adlı iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen’in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

(NASA yetkilileri, başarıyla gerçekleştirilen inişi alkışlayarak kutladı. Perseverance ile Amerika, 9 kez başarılı bir şekilde Mars’a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu.)