Azil yargılamasında Trump aklandı

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Donald Trump, Senato’daki azil yargılamasında 5’inci günün sonunda yapılan oylamada aklandı. 57 senatör Trump’ın aleyhinde 43 senatör ise aklanmasına yönelik oy verirken, yargılama 5 gün ile ABD tarihinde en kısa sürede biten azil davası oldu. Trump’ın suçlu bulunması için Cumhuriyetçiler ve Demokratların 50’şer sandalyeye sahip olduğu Senato’nun üçte iki çoğunluğunun oyu (67) gerekiyordu. 7 Cumhuriyetçi senatör Trump’ın aleyhinde oy kullandı.

SÜREÇ HIZLANDIRILDI

Önceki gün Trump’ın avukatları, kendilerine ayrılan 16 saatlik savunma dilimini 3 saat 15 dakikada tamamlarken, söz konusu azil yargılamasının “Demokratların siyasi intikamı” olduğunu savunmuştu. Dün ise Demokrat savcı vekiller, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jaime Herrera Beutler’i önceki gece eski Başkan Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaşması üzerine, tanık olarak çağırmak istedi. Senato’da yapılan oylamada 45’e karşı 55 oyla tanık çağrılması kararı çıktı. Ancak, Demokratlar, Biden yönetiminin atamaları ve kararnamelerin hızlıca gündeme alınabilmesi için şahitlerin dinlenmesinden vazgeçti ve iki tarafın da kapanış sunumlarının ardından oylamaya geçildi.

‘YOLUN BAŞINDAYIZ’

Donald Trump oylamanın hemen ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Azil davasının “ülke tarihindeki en büyük cadı avının yeni bir aşaması” olduğunu kaydeden Trump, “Bu devam edecek çünkü rakiplerimiz henüz birkaç ay önce bize oy vermiş olan 75 milyon kişiyi unutamıyor” ifadesini kullandı. Trump açıklamasında, “Amerika’yı yeniden harika yapmak (Make America Great Again) için başlattığımız tarihi, vatansever ve muhteşem hareketimiz henüz yolun başında. Önümüzdeki aylarda sizinle paylaşacağım daha çok şey olacak. Olağanüstü yolculuğumuza devam etmek için sabırsızlanıyorum” ifadeleriyle ise siyaset sahnesine geri döneceği mesajını verdi.