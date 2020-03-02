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Dünya
Hasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Kadir GÜNEŞ/DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

Azez'de TSK'ya destek mitingi

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Azez'de TSK'ya destek mitingi
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Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek için Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Azezliler, rejime lanet okudu.

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  • Azezde Mehmetçiğe destek mitingi
  • Azezde Mehmetçiğe destek mitingi
  • Azezde Mehmetçiğe destek mitingi
  • Azezde Mehmetçiğe destek mitingi
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İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Herakatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek için Azez’de miting düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı'na yürüyen kalabalık, ilahiler ve marşlar söyleyerek Mehmetçiğe destek verdi. Rejim karşıtı sloganlar atan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan posterleri alanda dolaştırdı.

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