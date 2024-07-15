×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Tahran#Büyükelçilik
Azerbaycanın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:38

Ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı.

Haberin Devamı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nin yeniden açıldığını duyurdu.

İran hükümetinin büyükelçiliğin yeni idari binası için güvenlik tedbirleri aldığı kaydedilen açıklamada, “Büyükelçiliğin yeniden faaliyete başlaması, Azerbaycan-İran ilişkilerinin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde daha da geliştirilmesine, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına ve çözülmesi gereken konulara katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023’te düzenlenen silahlı saldırı sonucu güvenlik amiri Orhan Askerov hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Azerbaycan hükümeti saldırının ardından Tahran yönetiminin yeterli güvenlik önemleri almadığını gerekçe göstererek 29 Ocak’ta büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişinin ülkeye dönmesine karar vermişti.

Haberin Devamı

İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat’ta yapılan açıklamada, büyükelçiliğe saldırı düzenleyen Yasin Hüseyinzade’ye idam cezası verildiği belirtilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Tahran#Büyükelçilik

BAKMADAN GEÇME!