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Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

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#Azerbaycan#Suriye#Şam
Azerbaycanın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:58

Azerbaycan, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden açıkladığını bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği kaydedildi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği’nin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığı belirtildi.

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerin nitelik olarak yeni bir aşamaya girdiği, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ortaya çıktığı bu önemli dönemde, büyükelçiliğimiz Suriye'deki geçiş dönemi hükümetiyle yakın iş birliği yaparak ikili ilişkilerimizin gelişmesine destek verecektir.”

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#Azerbaycan#Suriye#Şam

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