Azerbaycan’ın sabrı taştı

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Ermenistan’ın Karabağ Ermenileriyle birlikte son aylarda gerçekleştirdiği provokasyonlar dün Azerbaycan’ın Ağdam bölgesine yönelik kapsamlı saldırıya dönüşünce Bakü’nün sabrı taştı. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin sınır ihlalleri üzerine Karabağ bölgesinde kapsamlı terörle mücadele operasyonu başlattığını ilan etti.

AĞDAM’I ATEŞE TUTTU

Karabağ bağlantılı son gerilim dün sabah saatlerinde tetiklendi. Karabağ bölgesindeki radikal Ermeni unsurları Azerbaycan’ın Ağdam bölgesini ağır silahlarla ateşe tuttu. Ateşin, İkinci Karabağ savaşı sonunda Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından imzalanan üçlü anlaşma uyarınca bölgeye yerleştirilen Rus barış gücü mevzilerinden açılması dikkat çekti.

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BAKÜ’DEN HAREKÂT AÇIKLAMASI

Karabağ’daki Ermenilerin saldırısına Azerbaycan yönetiminin yanıtı saat 13.00 sularında geldi. Azerbaycan, ilk önce Türkiye ve Rusya’yı bilgilendirdikten sonra askeri harekât başlattığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama ile “Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesine yönelik lokal ve keskin silahlarla nokta vuruşlu terör karşıtı operasyon başlatmıştır. Harekât süresince siviller hedefimiz değildir. Onların can güvenliği için insani koridorlar oluşturuldu. Azerbaycan ordusu operasyon sürecinde bize ateş açan Ermeni mevzileri, mühimmat depolarını ve askeri altyapıyı hedef alacaktır. Harekât Karabağ bölgesinde yasadışı eli silahlı teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilene kadar sürecek” duyurusu yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki yasadışı Ermeni milislerin derhal silah bırakarak beyaz bayrak çekmeleri gerektiği, ayrıca Karabağ bölgesinde yasadışı yönetimin kendisini bir an önce lağvetmesi gerektiği belirtilerek “Bu şartlar yerine getirildikten sonra Evlah kasabasında Karabağ heyetiyle başlatılan operasyonun sonlandırılması ele alınabilir” denildi. Akşam saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov da yaptığı açıklamada, Karabağ’daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60’tan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti.

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PAŞİNYAN’DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Karabağ’ın başkenti Hankendi’ndeki Ermeni ayrılıkçı yönetimi “Azerbaycan bize yeni savaş açtı. Hankendi (Stepanakert) başta olmak üzere Karabağ’daki birçok şehir ve kasaba ateşe tutuluyor. Dünya topluluğunu saldırgan Azerbaycan’ı durdurmaya davet ediyoruz” diye açıklama yaptı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise yaptığı skandal açıklamada Azerbaycan’ın Karabağ Ermenilerine etnik temizlik uygulayacağını öne sürerek “Ermenistan silahlı eylemlerin içinde yoktur, Karabağ’da askeri yoktur. Ermenistan’ın Azerbaycan’la sınırları stabildir” dedi.

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Nikol Paşinyan

İRAN: KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak, “İran olarak Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaptığı açıklamada, “ABD, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan’ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

GÜLER: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Hasanov’un Güler’e Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlattığı terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Bakan Güler ise Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti.

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MİNİ YORUM: YENİ SAVAŞI RADİKAL ERMENİLER İSTİYOR

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeniden savaş çıkmasını Karabağ’a yerleşen radikal ve aşırı milliyetçi Ermeni unsurları istiyor. Hatta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı çok zor durumda bırakacak adımlar attırıyor. 1992-1994 yılları arasında yaşanan birinci Karabağ savaşında işgal edilen Azerbaycan topraklarına dünyanın dört bir yanından gelerek yerleşen Ermeniler, Azerbaycan’ın zaferiyle noktalanan 2020 İkinci Karabağ savaşı sonrasında bölgeyi terk etmek istemiyor. Azerbaycan, İkinci Savaş’tan sonra sadece Sovyet döneminde Karabağ’da yaşayan Ermeni ahalinin burada eşit vatandaş statüsüyle kalabileceğini dile getiriyor.

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RUSYA VE AB’DEN ÇAĞRI

Karabağ’da Taşnak hareketiyle diyasporayı temsil eden radikal Ermeni unsurları şimdiki çatışmayı tetikleyerek Rusya’nın Ermenistan’dan yana tavır takınmasını da sağlamak istiyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı şimdilik sadece taraflara itidal çağrısında bulunmayı tercih etti. Kremlin Sarayı ise iki tarafla sürekli temas halinde bulunduklarını açıkladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X platformundan yaptığı açıklamada Azerbaycan’ı operasyonu derhal durdurmaya çağırarak diyaloga geri dönülmesini istedi.