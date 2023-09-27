Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi CNN TÜRK'te: Karabağ'da şimdi ne olacak?

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Memmedov'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"30 sene süren işgale son vererek savaş sona erdi.30 sene önce 700 binden fazla Azeri vatandaşı bu bölgeden kovuldu, köyleri kentleri yıkıldı. Ermeniler kanunsuz olarak işgalde olan bölgelere diğer milletten vatandaşları getirdi. Karabağ bölgesi ve çevresindeki 7 ilde yaşayan vatandaşlarımız haklarını şimdi yeniden ele geçirdiler.

Cumhurbaşkanımız duyurdu, Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan yasasına göre yaşayabilirler. Askeri suç işlemeyen, Azerbaycan devletine karşı suçlara iştirak etmeyen kişiler orada yaşama hakkına sahipken suça karışan insanlar için de af getirilecek.



"İŞGAL EDİLEN TOPRAKLARIMIZI GERİ ALDIK"

Tutuklanması gereken kişilerin listesini verdik Ermenilere. Bunlar Birinci Karabağ savaşında Azerilere soykırım işlemiş insanların listesi. Bunlardan biri bugün yakalandı ve tutuklandı.

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Suç işleyenlere de suçunuz affedilecek, tutuklanmayacaksınız diyoruz. Ellerine zorla silah verilen insanları anlıyoruz. Kimse bizi etnik temizlikle suçlayamaz. Biz sivil insanlarla savaş yapmadık. İşgal edilen topraklarımızı geri aldık.



ZENGEZUR AÇIKLAMASI



Azerbaycan'ın kimsenin toprağında gözü yok, biz işgalci bir millet değiliz. Biz kendi topraklarımızda işgalcilere karşı savaşan bir devletiz. Biz Zengezur'da güç kullanarak bir koridor açma niyetinde değiliz.



Şimdi Gürcistan üzerinden bir yolumuz var. Gürcistan bu yoldan ciddi paralar kazanmaktadır. Ermenistan'ın da bu şansı var. Bu yol Ermenistan'dan açılmazsa başka devletler düşünülebilir. İran bir yıl önce bu teklifte bulundu. Burada Ermenistan kaybeder.



Neden çift koridor olmasın. Ermenistan'dan da olsun, İran'dan da olsun. Bu imkanlar bu bölgenin gelişmesi için önemli. Ermenistan da gelişecek, Azerbaycan da. Azerbaycan bölgede barış istiyor

BÖLGEDEKİ RUS GÜCÜ NE YAPACAK?

Azerbaycan'ın sözü imzası kadar önemlidir bizim için. Rus barış güçlerinin bölgede olmasına biz imza attık. Bölgede sürekli durum değişiyor. 25. yılda bu meselelere bakılacaktır."