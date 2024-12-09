Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

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Azerbaycan'dan Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, kazanın ardından Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Helikopter kazasındaki 6 şehidin haberinin ardından derin üzüntü duyduğunu belirten Hasanov, "Sizin acınız bizim de acımızdır. Gerçekleşen kazada şehit olan kahraman Türk askerlerine rahmet diliyor, yakınlarının acılarını paylaşıyor ve ailelerine derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düşmüştü.