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Azerbaycan'dan Stockholm görüşmesine ret

#Azerbaycan#Ermenistan#Stockholm
Azerbaycandan Stockholm görüşmesine ret

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Ermeni parlamenterlerin Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarına yasa dışı ziyareti hakkında bilgiler paylaşıldı. Ermenistan'ın bu provokasyonuna yanıt olarak iki ülkenin bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık" dedi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın 2-3 Aralık’ta AGİT Bakanlar Konseyi'nin 28. Toplantısı kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde bir araya gelmesinin planlandığı açıklanmıştı. Stockholm'deki görüşmenin bilinmeyen nedenden dolayı gerçekleştirilmemesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, açıklama yaptı. AGİT Bakanlar Konseyi'nin toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’un katıldığını hatırlatan Abdullayeva, “Görüşmeden önce Minsk Grubu eş başkanları, Azerbaycan ve Ermenistan bakanlarının bir sonraki toplantısının Stockholm'de yapılmasını teklif ettiler. Azerbaycan her zaman diyaloğun destekçisi olmuştur. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, daha önce New York, Minsk ve Paris'teki toplantılarda, çatışma sonrası dönemde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda Azerbaycan’ın tutumunu Ermenistan’a aktardı” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN BARIŞI TESİS ETME ÇABALARINI BALTALIYOR

Dün gerçekleştirilen toplantıdan birkaç saat önce Ermeni tarafının bir provokasyon yaptığını açıklayan Abdullayeva, “Ermeni parlamenterlerin Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarına yasa dışı ziyareti hakkında bilgiler paylaşıldı. Ermenistan'ın bu provokasyonuna yanıt olarak iki ülkenin bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadık. Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için attığı adımlara rağmen Ermenistan askeri-politik provokasyonlarını sürdürüyor. Ermenistan'ın tutumu bölgedeki barışı tesis etme çabalarını baltalıyor” dedi.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Stockholm

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