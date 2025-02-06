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Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Rusya#Nota
Azerbaycandan Rusyaya nota
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:56

Azerbaycan, casusluk amacıyla kullanıldığı yönünde haberler yapılan ve "Rus Evi" olarak bilinen merkezin mevzuatı ihlal ettiğini savundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin Rusya'ya nota gönderildiğini bildirdi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin Rusya'ya nota gönderildiğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında Hacızade, Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajansın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtti.

Bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin ulusal mevzuat, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesi ve ikili düzeyde varılan anlaşmalar uyarınca düzenlendiğini belirten Hacızade, Rus Evi'nin faaliyetlerine son verilmesine dair Rusya'ya nota gönderildiğini kaydetti.

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Azerbaycan basınında "Rus Evi"nin kültür merkezi olarak değil, casusluk amacıyla kullanıldığı yönünde haberler yapılmıştı.

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#Azerbaycan#Rusya#Nota

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