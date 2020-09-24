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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan peş peşe tatbikatlar

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Azerbaycan'dan peş peşe tatbikatlar
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı ve tacizlerini sürdürdüğü temas hattında gergin bekleyiş sürerken, Azerbaycan ordusu da tatbikatları yoğunlaştırdı.

Ağustos ve eylülde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar hayata geçiren Azerbaycan ordusunun zırhlı birlikleri, füze ve topçu birlikleri ile hava unsurları son üç günde peş peşe tatbikatlar yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, personelin savaşa hazır olma durumunu artırmayı amaçlanan zırhlı birliklerin tatbikatında, araçların zorlu arazilerde ve gerçek savaş koşullarında nasıl kullanılacağı test edildi.

Füze ve topçu birliklerinin tatbikatında ise modern füze sistemleri ve toplardan atışlar yapılarak temsili düşman hedefleri imha edildi.

Hava unsurlarının tatbikatında hem gece hem gündüz uçuşlar gerçekleştiren Su-25 v? MiG-29 uçakları temsili düşmanın yer hedeflerine atışlar yaptı.

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