Azerbaycan’dan Karabağ’da siha’lı ‘kısas’ operasyonu

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “Ermenistan’ın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü beyana göre üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediğinin kanıtı” olarak nitelendirirken, ordu Ermeni grupların saldırısına karşı operasyonla cevap verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yasadışı silahlanmış Ermeni grupların terörist faaliyetlerine karşı yürütülen ve “Kısas” adı verilen operasyonda Ermeni mevzilerinin SİHA’larla (silahlı insansız hava aracı) vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Operasyon sonucunda bir Ermeni topçu taburu ve karakolunun imha edildiği, ayrıca Karabağ bölgesindeki bir dizi stratejik tepenin ele geçirdildiği kaydedildi. Ermenistan tarafı ise Azerbaycan’ı suçladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplumu Azerbaycan’ın saldırgan eylem ve tutumlarını durdurmak için önlemler almaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı. Erivan’a destek veren Moskova ise Azerbaycan’ı “ateşkesi ihlal etmekle” itham ederek “bölgede konuşlu Rus güçlerinin istikrarı sağlamaya çalıştığını” belirtti.