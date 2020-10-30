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DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan, İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu

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Azerbaycan'dan, İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

 

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