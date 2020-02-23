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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Azerbaycan'dan İran'a seyahat edecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı

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Azerbaycan'dan İran'a seyahat edecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle İran'daki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenlere dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İran'da herhangi bir sorunla karşılaşacak vatandaşlarına Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği veya Tebriz Başkonsolosluğuna başvurmaları önerildi.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı da 8'e çıktı.

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