Azerbaycan'dan Fransa'ya sert tepki

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının genişletilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili henüz özür dilemediğini hatırlatan Hacızade, “Fransa tarafı bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle özür dilemediği gibi Le Point ve benzeri yerel medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama ve iftira kampanyasını da genişletmiştir. Bu ülkenin ‘demokrasi’ adı altında Azerbaycan'a karşı yürüttüğü kampanya, Fransa'nın dış politikasındaki başarısızlığı örtbas etme girişimidir” dedi.



Dünyaya “demokrasi dersi” vermeye çalışan Fransa'nın uluslararası hukuk ihlallerinin, yeni sömürgeci politikasının bilindiğini, ırkçılığı, ayrımcılığı ve İslamofobiyi desteklediğini, insan haklarını kısıtladığını vurgulayan Hacızade, “Dolayısıyla Azerbaycan'a diktatörlük demeden önce Fransa'nın bu faaliyetlerinden ders alması faydalı olacaktır. Fransa’nın ülkemize yönelik yürüttüğü karalama kampanyasının, uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağından emin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, 16 Mayıs’ta bir televizyon kanalında katıldığı programda Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğunu söylemişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Darmanin’in açıklamasının ardından Fransa’dan özür talebinde bulunmuştu.