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Azerbaycan’dan Fransa’ya nota: Fransız adayın Karabağ’da işi ne

#Azerbaycan#Fransa#Nota
Azerbaycan’dan Fransa’ya nota: Fransız adayın Karabağ’da işi ne

Bakü, Fransa’da cumhurbaşkanı adaylarından olan Valerie Pecresse’nin Karabağ’a izinsiz ziyaret gerçekleştirmesi üzerine Paris’e nota verdi.

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AZERBAYCAN, Karabağ bölgesine Ermeni tarafından yasa dışı ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyetçi partili Valerie Pecresse’i kara listeye alarak “istenmeyen kişi” ilan etti. Azerbaycan’ın aldığı karar önceki gün Fransa’nın Bakü’deki büyükelçisi dışişlerine çağrılarak, notayla duyuruldu.

HANKENDİ’NE ZİYARET

Fransa seçimlerinde Cumhuriyetçiler Partisi’nden cumhurbaşkanı adayı olan Pecresse’nin tepki çeken ziyareti salı günü gerçekleşti. Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giden Pecresse, ardından Laçin Koridoru üzerinden Ermeni güçlerin kontrolünde bulunmaya devam eden Hankendi’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında İkinci Karabağ Savaşı’nda ölen Ermeni askerlerin mezarlarına çiçek koydu.

KARA LİSTE UYARISI

Yaşanan bu olayı sınır ihlali kabul eden Bakü yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının Azerbaycan’dan izin almadan Karabağ bölgesini ziyaret edemeyeceğinin gayet iyi bilindiğini tekrarladı.

DİYASPORAYI ETKİLEME YARIŞI

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FRANSA’da nisan ayında yapılması öngörülen seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı yarışması beklenen Valerie Pecresse’den önce aşırı sağcı aday Eric Zemmour da geçen hafta Ermenistan’ı ziyaret etti. Güçlü bir Ermeni diyasporasının bulunduğu Fransa’da adaylar, bu ziyaretlerle Ermeni kökenli seçmeni cezbetmeye çalışıyor.

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