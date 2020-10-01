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Haber Giriş: 01.10.2020 - 00:49 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan flaş açıklama! 'Ermenistan terörist ve paralı askerler getirdi'

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Azerbaycan'dan flaş açıklama! 'Ermenistan terörist ve paralı askerler getirdi'
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın, Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirdi" denildi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi'nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.

Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Ermenistan'ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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