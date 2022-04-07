Azerbaycan'dan Brüksel açıklaması: Bölgede gelecekteki barış ve istikrar için önemli bir adım

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada dün düzenlenen toplantının Brüksel’de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında 15 Aralık 2021'de gerçekleştirilen ilk üçlü toplantının devamı niteliğinde olduğu ve toplantıda bölgedeki mevcut durumun yanı sıra bölgede, güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasının görüşüldüğü belirtildi.

Görüşme sırasında, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildirinin hükümlerine tam uyulması, taraflar arasında barış ve güveni teşvik etmek için insani adımların sürdürülmesi de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi için somut adımlar atılması, ulaşım ve iletişin yollarının açılması konularının geniş bir şekilde görüşüldüğü aktarıldı.

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Toplantı sonrasında AB Konseyi Başkanı Michel’in açıklamalarına dikkat çekilerek toplantıda, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi, mayınların temizlenmesi dahil olmak üzere taraflar arasında barış ve güvenin geliştirilmesinin görüşüldüğü ve AB'nin bölgede, mayın temizleme, rehabilitasyon ve yeniden inşayı destekleyeceğini kaydedildi.

Ayrıca her iki ülkenin dışişleri bakanlarına, bir yıl önce Azerbaycan'ın girişimiyle ortaya koyulan temel ilkeler esasında iki ülke arasında bir barış anlaşması hazırlamaya başlama talimatı verildiği ifade edildi.

Üçlü görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesinin öneminin vurgulandığı belirtilerek, Nisan ayının sonuna kadar bir "Ortak Sınır Komisyonu" kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Hem demiryolları hem de karayolları dahil olmak üzere iki ülke arasında ulaşım ve iletişimin açılmasının önemine de dikkat çekildiği ve AB'nin ulaşım altyapısının gelişimini desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı'nın katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel görüşmesinin, Azerbaycan'ın çıkarları ve bölgenin barış ve güvenlik içinde gelecekteki gelişimini sağlamak için atılan "önemli adım" olduğunu kaydedildi.