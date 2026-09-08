×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan'dan Aziz Sancar'a Şöhret Nişanı

Güncelleme Tarihi:

#Aziz Sancar#Azerbaycan#Şöhret Nişanı
Azerbaycandan Aziz Sancara Şöhret Nişanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 10:07

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof Dr Aziz Sancar'a Şöhret Nişanı verilmesine ilişkin kararname çıkardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, ülkenin uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesindeki özel hizmetleri nedeniyle Sancar'a bu yüksek nişanın layık görüldüğünü belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararıyla, uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine sunduğu özel katkılar nedeniyle Şöhret Nişanına layık görüldü. Sancar’ın yeğeni ve turizm yöneticisi Orhan Sancar, kararı "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve bilime verilen değerin güçlü bir göstergesi" diye niteledi.

Kararın, 8 Eylül 1946 doğumlu Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 80. yaş günü arifesinde açıklanması, ödüle ayrı bir anlam yükledi.

Azerbaycandan Aziz Sancara Şöhret Nişanı

'GURUR DOLU BİR GÜN'

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni ve Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, ödül kararının ardından yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

Haberin Devamı

"Bugün hepimiz için gurur dolu ve son derece anlamlı bir gün. Aziz amcamın uluslararası bilimsel ve insani iş birliğine sunduğu katkıların böylesine yüksek bir nişanla onurlandırılması, ailemiz kadar Türkiye ve bütün Türk dünyası için de büyük bir gurur kaynağıdır. Bu kıymetli takdirleri dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Sürecin ilgili makamlara ulaştırılması ve titizlikle takip edilmesinde gösterdiği ilgi ve destek için Azerbaycan Diaspora İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov’a da gönülden teşekkür ediyoruz."

Azerbaycandan Aziz Sancara Şöhret Nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

'AZERBAYCAN HALKININ SESİNİ DUYURMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ'

Orhan Sancar, Aziz Sancar’ın Azerbaycan ile kurduğu gönül bağına da dikkat çekerek, "Aziz Sancar Azerbaycan’ı hiçbir zaman uzaktan sevmedi. 44 günlük Vatan Savaşı sırasında gelişmeleri uykusuz geceler boyunca büyük bir hassasiyetle takip etti ve Azerbaycan’ın haklı sesinin dünyaya duyurulması için çaba gösterdi. Şuşa’yı ziyaret etti, Gence’ye yönelik saldırıda anne ve babasını kaybeden küçük Hatice’nin eğitimine destek oldu. Bu ödül, yalnızca bilimsel başarılarının değil, Azerbaycan’a ve Türk dünyasına duyduğu samimi sevginin de çok kıymetli bir karşılığıdır" diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAfDnin zaferi Türkler için ne anlama geliyor Uzmanlar Hürriyete değerlendirdi: Almanya için sonun başlangıcıAfD'nin zaferi Türkler için ne anlama geliyor? Uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdi: 'Almanya için sonun başlangıcı'Haberi görüntüle

Prof. Dr. Aziz Sancar, 2021 yılında bir heyetle birlikte Şuşa’yı ziyaret etmiş, 2020’deki Gence saldırısında ailesini kaybeden Hatice’nin eğitimi için açılan hesaba da bağış yapmıştı.

Azerbaycandan Aziz Sancara Şöhret Nişanı

SANCAR'IN AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Azerbaycan’la kurduğu ilişkiler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilimsel, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi açısından da önemli bir örnek oluşturuyor. Uluslararası ölçekte tanınan bilim insanlarının ortak kültürel coğrafyaya yönelik ziyaretleri ve mesajları, eğitim, kültür, turizm ve kamu diplomasisi alanlarındaki karşılıklı etkileşime de değer katıyor.

Haberin Devamı

Mardin’in Savur ilçesinden dünya biliminin zirvesine uzanan örnek bir hayat hikayesine sahip olan Aziz Sancar, DNA onarım mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülünü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaşmıştı.

Gözden KaçmasınOrta Doğunun en sıcak cephesi: Çatışmalar şiddetlendi 73 sivil saldırılara hedef olduOrta Doğu'nun en sıcak cephesi: Çatışmalar şiddetlendi! 73 sivil saldırılara hedef olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziz Sancar#Azerbaycan#Şöhret Nişanı

BAKMADAN GEÇME!