Azerbaycan'dan aşı açıklaması

Azerbaycan'da sağlık altyapısını iyileştiren, reformları gerçekleştiren Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB), koronavirüsle mücadele operasyonlarını da yürütüyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 1 Ocak 2020'de faaliyete başlayan TABİB, daha ilk aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadeleye girdi.



Çoğunluğu yurt dışında eğitim gören, her biri kendi alanında uzman doktorların yönetimindeki TABİB, yeni bir kurum olmasına rağmen kısa zamanda atılan adımlarla ülkenin Kovid-19'la mücadelesinde önemli aşama kat edilmesini sağladı.

TABİB Yönetim Kurul Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, salgının ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan PCR testi laboratuvarlarının kurulduğunu, birçok hastanenin Kovid-19 hastanesine dönüştürüldüğünü ve sağlık personelinin bu konuda eğitildiğini anlattı.



Yapılan bu işlerle salgının daha da yayılmasının engellediğini vurgulayan Bayramlı, Kovid-19'la mücadele konusunda özellikle Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmaya öncelik verdiklerini söyledi.



Uzmanlık eğitimini Türkiye'de alan Bayramlı, "O dönemde ülkede sadece 6 tanı laboratuvarı bulunuyordu. Çok acil yeni laboratuvarlar kurmamız gerekiyordu. salgın ile mücadele ediyorduk ve hızlı yol almamız gerekiyordu. Laboratuvarların alımı sorunluydu çünkü dünyada talep artmıştı. İkinci konu, burada çalışacak personelin el becerisi ve teorik bilgilerinin olması lazımdı. Çünkü moleküler biyolojik tanı yöntemleri zor yöntemler. Türkiye'de eğitim alan doktorlarımız da dahil sağlık personelimizi bir araya toplayarak acil eğitimler verdik. Haydar Aliyev Vakfının desteğiyle yurt dışından tanı laboratuvarları aldık ve ülkenin her bölgesinde kurduk." dedi.



"AYNI AŞIYI KULLANMA KARARI ALDIK"



Daha sonra Kovid-19 tedavi protokol ve uygulamaları konusunda araştırmalara başladıklarını belirten Bayramlı, "Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görüşmelerimiz oldu. Oradan dönerken protokolleri ve uygulamaları aldık ve çalışmalarımızı yürüttük." ifadelerini kullandı.



Bu dönemde Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği yürüttüklerini aktaran Bayramlı, Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Azerbaycan'a gelerek incelemelerde bulunduklarını, tecrübelerini paylaştıklarını hatırlattı.



Son dönemde, tüm dünyanın sabırsızlıkla beklediği aşı konusunda sevindirici haberler aldıklarını belirten Bayramlı, şöyle devam etti: "Türkiye'de iki aşının faz 3 çalışmaları yürütülmektedir. Aynı zamanda Türk bilim adamlarının da bulduğu aşılar var. Onlar da artık faz 2 aşamasına geçmek üzere. Bu konuda bizim Türkiye Bilim Kurulu ile çok yakın ilişkilerimiz var. Onların kararlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin seçmiş olduğu aşıya güveniyoruz. Biz de aynı aşıdan almaya karar verdik. Bu konuda anlaşmalar da yapıldı. Her alanda olduğu gibi salgın ile savaş alanında da biz kardeş Türkiye ile yol alacağız. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları aynı anda aşılanmaya başlayacaklar. Ülkemizde aşılamanın ocak başından itibaren başlamasını bekliyoruz." bilgisini verdi.



Bayramlı, Azerbaycan'da koronavirüs aşısının ücretsiz yapılacağını söyledi.