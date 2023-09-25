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Azerbaycan'dan acı haber: 2 asker şehit

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#Azerbaycan#Ermenistan#Şehit
Azerbaycandan acı haber: 2 asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 13:07

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde silahlı Ermeni grupların döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 17.35'de Azerbaycan ordusuna ait bir kamyonun Azerbaycan mevzilerine giden ikmal yolundan geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından önceden döşenen tanksavar mayın tarafından patlatıldığı belirtildi.

Patlamada infilak eden askeri kamyonda bulunan Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov isimli 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Araçta bulunan diğer askerin Elvin Aliyev olduğu ve yaralandığı bildirildi.

Aliyev'in, ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Azerbaycan, Karabağ'da mayın patlaması sonucu 4'ü polis 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmıştı.

Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermişti.

Karabağ'da dün meydana gelen mayın patlaması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Şehit

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