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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarının kredi borçları silindi

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Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarının kredi borçları silindi
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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit olan 830 askerin kredi borçlarının silindiği bildirildi.

Azerbaycan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şehit askerlerin bankalara olan borçlarının faizleri ile silindiği belirtildi.

Açıklamada, 286 şehit yakını ile 1323 yaralı asker, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının silindiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Azerbaycan ordusu savaşta 2 bin 800'den fazla şehit vermişti.

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