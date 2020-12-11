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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da "savaş hali" feshedildi

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Azerbaycan'da "savaş hali" feshedildi
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Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ'daki savaş nedeniyle ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde uygulanan "savaş hali"nin feshedilmesi edilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ'daki savaş nedeniyle ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde uygulanan "savaş hali"nin feshedilmesi edilmesi kararı aldı.

Milli Meclis bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "savaş halinin feshedilmesi" yönündeki kararını onayladı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlattığı 27 Eylül'de, ülkede "savaş hali" ilan edilmişti.

"Savaş hali" devam ettiği sürede Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanmış, bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

 

 

 

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