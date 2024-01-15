×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan’da mobilya atölyesinde yangın: Can kaybı ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Azarbaycan#Mobilya Atolyesi#Yangın
Azerbaycan’da mobilya atölyesinde yangın: Can kaybı ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 17:49

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki mobilya atölyesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Azerbaycan’da mobilya atölyesinde yangın çıktı. Başkent Bakü’ye bağlı Binegedi ilçesinde bulunan 2 katlı atölyedeki yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Atölyede nedeni bilinmeyen bir patlamanın ardından çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü.

Çevredekilerin durumu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis yetkilileri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azarbaycan#Mobilya Atolyesi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!