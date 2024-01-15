Azerbaycan’da mobilya atölyesinde yangın: Can kaybı ve yaralılar var

Haberin Devamı

Azerbaycan’da mobilya atölyesinde yangın çıktı. Başkent Bakü’ye bağlı Binegedi ilçesinde bulunan 2 katlı atölyedeki yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.



Atölyede nedeni bilinmeyen bir patlamanın ardından çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü.



Çevredekilerin durumu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.



Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis yetkilileri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.