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Azerbaycan’da korkutan yangın: Petrol rafinerisi alev aldı

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#Azerbaycan#Bakü#Petrol Rafinerisi
Azerbaycan’da korkutan yangın: Petrol rafinerisi alev aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:48

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına başladığını açıkladı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir petrol rafinerisinde yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Azerbaycan’da korkutan yangın: Petrol rafinerisi alev aldı

Açıklamada yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin de gönderildiği belirtildi.

Olağanüstü Haller Bakanı Korgeneral Kemaleddin Haydarov ve Bakü Valisi Eldar Azizov da bölgede incelemelerde bulundu.

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#Azerbaycan#Bakü#Petrol Rafinerisi

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