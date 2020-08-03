Azerbaycan’da komando araziye çıktı

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasındaki tatbikat 10 Ağustos’a kadar devam edecek. Tatbikatın dünkü senaryosuna göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri verilen alarmla tam savaş durumuna geçerek araziye yayıldı. Ortak tatbikatta zırhlı mekanize birlikler ile kara ve kara havacı unsurları gövde gösterisi yaptı. Azerbaycan Ordusuna ait T-72 tankları ile tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıları araziye yayılırken, öncü Azerbaycan zırhlı birliklerinde yer alan tanklarda Türk bayrakları dalgalandı.



KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİ

İlk bölümü atışsız yapılan tatbikat provalarında Türk komandosu da araziye çıktı. Mavi bereliler Azerbaycan birliklerine silah tanıtımı yapıp, keskin nişancı eğitimi verdi. Zırhlı personel taşıyıcılarıyla tatbikat bölgesine intikal eden Türk ve Azeri komandoların araziye yayılışında ATAK helikopterleri de havadan koruma sağladı. Tatbikatta komandoların planlı mevzilenmesi de icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan çok sayıda fotoğraf paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından önceki gün yapılan paylaşımda, “Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, Atış Destek Timleri (ADESTİM), komando kolları ve ATAK helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provalarının yapıldığı” bilgisi verildi.

UÇAKLAR DA GİTTİ

Tatbikat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü F-16 savaş uçakları da Azerbaycan’a gönderildi.

KUZEY EGE'DE DENİZ EĞİTİMİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri arasında Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Doğan ve TCG Martı hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi. (ANKARA/DHA)