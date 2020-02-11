Azerbaycan’da kazanan Aliyev’in partisi

Resmi olmayan sonuçlara göre; YAP 65, bağımsız adaylar 43, diğer partiler ise 10 milletvekili çıkarabildi. Azerbaycan Meclisi 125 sandalyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Aliyev, 5 Aralık 2019’da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı. Bu seçimde, öncekilere göre genç aday sayısı daha çok oldu. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı. Türkiye’nin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan’da takip etti.