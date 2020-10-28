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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı

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Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
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Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, Kovid-19 vakalarındaki artış gerekçe gösterilerek Lenkeran kenti ile Masallı ve Celilabad illerine giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

Karar gereği, 1 Aralık'a kadar başkent Bakü dahil 8 kent ile 13 ilde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Öte yandan ülkede bugün tespit edilen 988 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı ve toplam vaka sayısı 52 bin 137'e yükseldi.

Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle 11 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 699'a yükseldi.

Bugüne kadar 1 milyon 319 bin 474 testin yapıldığı ülkede 42 bin 33 Kovid-19 hastası iyileşti, 9 bin 405 kişinin tedavisi sürüyor.

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