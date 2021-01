Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dualar edildi.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hiyabanı'ndaki törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.



Ayrıca, yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ve trafikteki araçlar da korna çaldı.



'TÜRKİYE HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDA'



Türkiye'nin Bakü Büyükelçsi Erkani Özoral, basın mensuplarına, bu sene daha farklı bir "20 Ocak" geçirdiklerini söyledi.



Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığını hatırlatan Özoral, "İnşallah şehitlerimizin ruhu biraz olsun rahatlamıştır. Göçmen kardeşlerimizin artık yurtlarına dönebilecek olmasıyla bu 20 Ocak'ı biraz daha farklı biçimde anıyoruz. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Azerbaycan'ın kara gününde, iyi gününde, sevincinde ve kederinde her zaman Türkiye olarak yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum." dedi.



'KANLI OCAK ARTIK ŞANLI OCAK'A DÖNÜŞTÜ'



Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Metanet Musayeva, şehitlerin üzüntüsünü her zaman yaşayacaklarını fakat aynı zamanda gurur da duyacaklarını belirtti.

Eşi Elşen Musayev'in geçen yıl Dağlık Karabağ savaşında şehit olduğunu bildiren Musayeva, "Azerbaycan'ın 30 yıllık hasretine son verildi. Artık Şuşa'mız, Kelbecer'imiz özgür. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Cavid Memmedov ise her 20 Ocak'ta Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etmeyi kendisine borç bildiğini vurguladı.



Evlatlarını da bu şekilde yetiştirdiğini söyleyen Memmedov, "Azerbaycan halkı artık ikinci kez ne kadar sağlam bir iradeye sahip olduğunu gösterdi. Bu çok gurur verici bir durum." ifadesini kullandı.



Cavanşir Mehtiyev de "Burada uyuyan yaşlıların, gençlerin, çocukların hepsi Sovyet ordusunun vahşetinin kurbanı oldu. O günlerin tanıklarından biriyim. Tanklar günahsız, silahsız insanları ezdi geçti.



Sadece özgürlük istiyordu. Fakat şükürler olsun 'Kanlı Ocak' artık 'Şanlı Ocak'a dönüştü. Karabağ savaşında gençlerimiz bir kez daha cesaretlerini ortaya koydu. Topraklarımız kurtarıldığı için şehitlerimizin de ruhu şad oldu." diye konuştu.



Emekli Albay İlham Memmedov ise "31 yıldır burayı üzüntü ve keder içerisinde ziyaret ediyorduk. Şükürler olsun 44 günlük savaşta zafer elde ettik. Şimdi onlara müjde vermek için geldik. Karabağ artık özgür. Şehitlerimiz de bunu bilsin." dedi.



'KANLI OCAK'



1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.



Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.



Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hiyabanı'na defnedildi.



Azerbaycanlılar, 31 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde "20 Ocak" kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.