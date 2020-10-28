Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 28 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 322 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 338 ev, 92 apartman ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.