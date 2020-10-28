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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı

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Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı
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Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 69 sivil hayatını kaybetti, 322 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 28 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 322 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 338 ev, 92 apartman ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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