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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 63 sivil yaşamını yitirdi

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Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 63 sivil yaşamını yitirdi
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Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 63 kişi hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 21 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 63 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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