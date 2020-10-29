Azerbaycan'da Ermenistan saldırılarının acı bilançosu!

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 29 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINDA ŞİMDİYE KADAR 11 ÇOCUK ÖLDÜ

Ermenistan'ın 27 Eylül'den beri Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine balistik füze ve misket bombalarıyla düzenlediği saldırılarda 11 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk yaralandı.

AA muhabiri, Ermenistan'ın 11 Azerbaycanlı çocuğun canını alan farklı tarihlerdeki saldırılarını derledi.

Ermenistan, çatışmanın ilk günü 27 Eylül'de Naftalan kentine bağlı Kaşaltı Karakoyunlu köyüne ağır toplarla saldırdı.

Top atışları sonucu 13 ve 14 yaşlarında 2 çocuk evin bahçesinde hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine 28 Eylül-16 Ekim arasında düzenlenen saldırılarda ise 4 çocuk hayatını kaybetti.

Ülkenin 2'nci büyük kenti ve 500 bine yakın bir nüfusa sahip Gence kentine 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile yapılan saldırıda 2'si bebek 4 çocuk can verdi.

Bu saldırıda, 5 aylık Medine Şahnezarova, 10 aylık Narin Eskerova ve 15 yaşındaki Nigar Eskerova enkaz altında yaşamını yitirdi. Enkaz altından çıkarılıp kaldırıldığı hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Rus vatandaşı Arthur Mayakov da 24 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.

Ermenistan, 27 Ekim'de, Berde kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Karayusuflu köyüne misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda bahçede 2 kız kardeşiyle oynayan 7 yaşındaki Aysu İskenderova, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden misket bombasıyla bu sefer Berde kent merkezi, en işlek saatte vuruldu. Berde'ye dün düzenlenen saldırıda 70 yaralıdan 8'inin çocuk olduğu açıklandı.

Gence kentine 11 Ekim'de düzenlenen saldırıda 3 çocuk yetim ve öksüz kaldı.

ERMENİSTAN'IN SALDIRISINDA ÖLEN AZERBAYCANLI 21 SİVİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ermenistan'ın Berde'ye dün düzenlediği misket bombası saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı 21 sivil düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Ermenistan'ın dün düzenlediği misket bombası saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı 21 sivil farklı köylerde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin çarşısına, dün Smerch füzesinin içine yerleştirilmiş 140'dan fazla misket bombasıyla saldırı yapıldı.

Saldırının, çarşının en kalabalık olduğu öğlen saatlerinde gerçeklemesi nedeniyle 5'i kadın 21 sivil öldü.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Berde'deki kent mezarlığına, bir kısmı da yakın köylerde bulunan mezarlıklara defnedildi.

Saldırı sırasında eşiyle doktordan çıkıp eczaneden ilaç almak isterken misket bombasının isabet etmesi sonucu ölen 51 yaşındaki Fazıl Hacıyev de bugün toprağa verilenler arasındaydı.

Hacıyev, Berde'nin Niftçi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları tarafından köy mezarlığında defnedildi.

AA muhabirine konuşan Hacıyev'in kardeşi Hacıyev, "Abim 1993'teki 1'inci muharebede savaşçıydı. Savaş meydanında ölmedi ama eczanede ilaç alırken vuruldu." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, "Bir oğlu şu anda cephede ve babasının vefat ettiğinden haberi yok. Sadece babasının yaralı olduğunu söyledik." dedi.

Azerbaycan'ın haklı davasını Türk basınının dışında kimsenin aktarmadığını belirten Hacıyev, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasını gündeme getiren Türkiye'nin dışında başka bir devlet yok. Birçok İslam devleti var ancak neyi beklediklerini bilmiyorum." diye konuştu.

AZERBAYCAN 30 ERMENİSTAN ASKERİNİN CESEDİNİ İADE ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.

Hacıyev, Ermenistan'ın daha önce cesetlerini almak istemediğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun girişimleri sonucu iadenin gerçekleştiğini belirtti.

Cesetlerin iki ülke sınırında, Gazah-Tovuz istikametinde iade edildiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan ordusunun subay ve askerlerinden oluşan 30 ceset ve 2 yaşlı sivil iade edildi." dedi.

Hacıyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür etti.