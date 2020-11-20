MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAzerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
GeriDünya Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan'da 3 bin 169 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 87 bini aştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 169 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 87 bin 163'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1404 artarak 60 bin 869'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 26 artarak 1079'a çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 576 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 25 bin 215 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle