Azerbaycan'da Corona Virüs vakası 6’ya yükseldi
Azerbaycan’da 3 kişide daha Corona Virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Corona Virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 3 kişide daha Corona Virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Alman vatandaşı ile İran’ın Kum şehrinden Azerbaycan'a geri dönen 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Azerbaycan’da bundan önce 3 kişide daha Corona Virüsü tespit edilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle