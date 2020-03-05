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Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:26,Son Güncelleme:/

Azerbaycan'da Corona Virüs vakası 6’ya yükseldi

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Azerbaycan'da Corona Virüs vakası 6’ya yükseldi
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Azerbaycan’da 3 kişide daha Corona Virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Corona Virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 3 kişide daha Corona Virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Alman vatandaşı ile İran’ın Kum şehrinden Azerbaycan'a geri dönen 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Azerbaycan’da bundan önce 3 kişide daha Corona Virüsü tespit edilmişti.

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