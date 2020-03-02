MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAzerbaycan’da corona virüs alarmı! Eğitime 7 gün ara verildi
GeriDünya Azerbaycan’da corona virüs alarmı! Eğitime 7 gün ara verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ali KAN / DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Azerbaycan’da corona virüs alarmı! Eğitime 7 gün ara verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azerbaycan’da corona virüs alarmı! Eğitime 7 gün ara verildi
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan'da corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.  Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.03.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle