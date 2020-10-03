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Haber Giriş: 03.10.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan'ın attığı havan mermisi düştü

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Azerbaycan'da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan'ın attığı havan mermisi düştü
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Azerbaycan’da yoğun havan mermilerinin düştüğü Terter kentinde görüntü almaya giden basın mensupları, havan mermisinin 50 metre yakınına düşmesiyle büyük korku yaşadı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı.

Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ermenistan ordusu, dün Terter kentine 2 bin top mermisi atmış, kentte çok sayıda konut ve kamu binası kullanılamaz hale gelmişti.

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