Azerbaycan ayakta! Binler toplandı

Azerbaycan'da dün gece halk binlerce insanın büyük bir seferberlik çağrısıyla meclisin önünde toplandı, inanılmaz görüntüler yaşandı.
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Azerbaycan'da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclisin önünde geçirdi.
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Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.
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Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.
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"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.
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Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
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Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.
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Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise" diyerek yaşananlara tepki göstermiş "Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslar'da neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." açıklamasını yapmıştı.
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Vatanını savunan Azerbaycanlılardan şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Erdoğan, tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
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Azerbaycan'da yaşananlara dünyadan da tepkiler geldi.
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Avrupa Birliği, Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından, tüm taraflara çatışmaya son verme ve gerginliğin azaltılması için acil adım atma çağrısında bulundu.
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Birleşmiş Milletler de Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalmadı.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağır silahlarla yapılan ve ölümle sonuçlanan çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.
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Dün de Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Tovuz ilinde bir sivil hayatını kaybetti. Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.
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Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.
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Azerbaycan'da yaşanan olaylar sosyal medyada da yankı buldu.
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Birçok insan sabaha kadar süren seferberlik çağrısından fotoğraflar yayınlayarak "Karabağ bizimdir bizim kalacak" paylaşımı yaptı.