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Azerbaycan'da, 28 Mayıs 'Bağımsızlık Günü' olarak kutlanacak

#Azerbaycan#Bağımsızlık Günü#Dünya
Azerbaycanda, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü olarak kutlanacak

Azerbaycan'da, daha önce "Cumhuriyet Günü" olarak kutlanan 28 Mayıs'ta "Bağımsızlık Günü", "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanan 18 Ekim'de ise "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü" kutlamaları yapılacak.

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Azerbaycan Milli Meclisinin genel kurul toplantısında, "Bağımsızlık Gününe" ilişkin yasa tasarısı görüşüldü.

Milli Meclis, "Cumhuriyet Günü" olarak kutlanan 28 Mayıs'ın "Bağımsızlık Günü", "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanan 18 Ekim'in ise "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü" olarak kutlanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Azerbaycan'da, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından 1918'de Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 28 Mayıs, "Cumhuriyet Günü" olarak kutlanıyordu.

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1991'de dönemin parlamentosu niteliğindeki kurumu olan Azerbaycan Yüksek Konseyinin, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 18 Ekim ise "Bağımsızlık Günü" olarak kabul ediliyordu.​​​​​​​

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#Azerbaycan#Bağımsızlık Günü#Dünya