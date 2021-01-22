MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAzerbaycan'da 1 Şubat'tan itibaren eğitim kurumları açılacak
GeriDünya Azerbaycan'da 1 Şubat'tan itibaren eğitim kurumları açılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
İHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da 1 Şubat'tan itibaren eğitim kurumları açılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azerbaycan'da 1 Şubat'tan itibaren eğitim kurumları açılacak
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan'da 1 Şubat'tan itibaren tüm eğitim kurumları kademeli olarak açılıyor.

Azerbaycan’da 1 Şubat'tan itibaren ülke çapında okullar açılacak ve ilkokul öğrencileri ve okul öncesi hazırlık sınıfların kademeli olarak faaliyet gösterecek.

Açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren 1-4 sınıflar (ilkokul) için tam zamanlı eğitime Bakü, Sumgayıt ve Abşeron gibi büyük şehirlerde haftada 3 kez, diğer bölgelerde ise haftada 4-5 kez eğitime devam edilecek.

Lise ve üniversitelerdeki eğitimle ilgili kararlar 1 Şubat'tan sonra verilecek.

Azerbaycan Eğitim Bakanlı Emin Emrullayev, ”1 Şubat'tan sonra önümüzdeki 2 hafta boyunca 5-9. sınıflarda okuyan öğrencilerin okulda eğitimine devam etmesi ve yükseköğretim kurumlarında eğitimin kısmi devam edilmesi ile ilgili kararların alınması planlanmaktadır. Metro hatları yeniden açılırsa öğrencilerin eğitimlerine okulda devam etmeleri için koşullar oluşturulabilir" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle